На Московском скоростном диаметре автомобиль перевернулся на встречную полосу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Московском скоростном диаметре (МСД) затруднено в результате столкновения нескольких автомобилей, один из них перевернулся на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На МСД (СВХ, дом 13 строение 2 по Северянинскому проезду) столкнулись несколько автомобилей, в результате чего один из них перевернулся на сторону встречного движения", – указано в сообщении.

На месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

Движение в районе ДТП затруднено, в ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне 82-го километра МКАД грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Мужчина, находившийся на проезжей части, скончался.

До этого в Дептрансе Москвы сообщили об аварии с участием двух автомобилей на Профсоюзной улице в районе дома 142. На месте инцидента работали оперативные городские службы. О количестве пострадавших не сообщалось.



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