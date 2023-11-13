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На Московском скоростном диаметре автомобиль перевернулся на встречную полосу
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение на Московском скоростном диаметре (МСД) затруднено в результате столкновения нескольких автомобилей, один из них перевернулся на встречную полосу. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На МСД (СВХ, дом 13 строение 2 по Северянинскому проезду) столкнулись несколько автомобилей, в результате чего один из них перевернулся на сторону встречного движения", – указано в сообщении.
На месте происшествия работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
Движение в районе ДТП затруднено, в ведомстве призвали водителей выбирать пути объезда.
Ранее сообщалось, что на внешней стороне 82-го километра МКАД грузовик наехал на стоящий автомобиль и находившегося рядом пешехода.
На место происшествия прибыли оперативные службы. Мужчина, находившийся на проезжей части, скончался.
До этого в Дептрансе Москвы сообщили об аварии с участием двух автомобилей на Профсоюзной улице в районе дома 142. На месте инцидента работали оперативные городские службы. О количестве пострадавших не сообщалось.
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