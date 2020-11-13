Выкатившийся за пределы ВПП в Новосибирске Ан-124 перевозил 84 тонны автозапчастей

Фото: СК РФ

Транспортный самолет Ан-124, выкатившийся в новосибирском аэропорту Толмачево за пределы ВПП, доставлял 84 тонны автозапчастей из Сеула в Вену, сообщает ТАСС со ссылкой на авиакомпанию "Волга-Днепр".

"Самолет выполнял чартерный рейс из Сеула в Вену с технической остановкой в Новосибирске, доставляя 84 тонны груза автозапчастей. Бригада поддержки авиакомпании, оснащенная необходимым оборудованием, вылетела в аэропорт Новосибирска для диагностики и устранения последствий", – говорится в сообщении компании.

Там также уточнили, что командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт по техническим причинам, при приземлении Ан-124-100 выкатился за пределы полосы. Никто из 14 членов экипажа не пострадал.

Ранее в Росавиации заявили, что причиной вынужденной посадки Ан-124 являются неполадки в двигателе. При посадке произошло повреждение пневматиков и левой основной стойки.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, проверку проводит Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ан-124 "Руслан" – советский тяжелый дальний транспортный самолет. Он предназначен для транспортировки грузов, личного состава и техники вооруженных сил. Максимальная грузоподъемность – 120 тонн.