Число пострадавших увеличилось при пожаре в квартире на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стало известно об увеличении числа пострадавших при пожаре в столичном районе Коньково. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на источник в экстренных службах.

Он сообщил, что в результате возгорания пострадали восемь человек. Пожар произошел по адресу: Профсоюзная улица, дом 118, корпус 1. Огонь охватит приблизительно 20 квадратных метров.

"В ходе работ по тушению возгорания огнеборцы спасли 14 человек, из которых двое дети. Спасенные переданы медикам для осмотра. Принятыми мерами пожар ликвидирован. Есть пострадавшие", – оповестили в пресс-службе городского управления МЧС России.

Изначально было известно о четырех пострадавших. Уточнялось, что причину пожара установить пока не удалось.