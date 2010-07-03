Четыре человека пострадали при пожаре в квартире на юго-западе столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Четыре человека оказались пострадавшими в результате пожара в квартире на юго-западе в Москве. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

"На Профсоюзной улице, 118 корпус 1 произошло загорание в квартире на 1 этаже площадью 20 квадратных метров, в результате чего пострадали 4 человека", – рассказал источник.

Он отметил, что сейчас на месте работают сотрудники специальных служб. Причина пожара пока не установлена.

Ранее на стоянке в Подмосковье сгорели 13 автомобилей. Известно, что это были машины с передвижными камерами видеофиксации нарушений ПДД.