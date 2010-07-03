Сгоревшие под Раменским комплексы фотовидеофиксации были застрахованы

Сгоревшие в Раменском городском округе мобильные комплексы фотовидеофиксации принадлежат Московской области. При этом устройства были застрахованы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Сгоревшие мобильные комплексы фотовидеофиксации принадлежат Московской области. Автомобили, на базе которых находились комплексы, принадлежат лизинговой компании. В результате инцидента никто не пострадал. Все комплексы застрахованы", – заявили в ведомстве.

Инцидент произошел в Раменском городском округе – здесь загорелись несколько автомобилей. Из-за происшествия стало известно, что при пожаре сгорели 13 мобильных комплексов видеофиксации на автомобилях Ford Transit.

Страховая компания оценивает причиненный ущерб. Правоохранители проводят проверку.