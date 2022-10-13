Ветеран "Альфы" раскритиковал досмотр грузовиков на Крымском мосту

Фото: ФСБ России

Почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров заявил, что в России есть все необходимые средства для обнаружения замаскированных систем взрывчатки.

По словам Гончарова, проверка средств передвижения должна осуществляться тщательнее. Особенно если речь идет о таких важных объектах, как Крымский мост. Здесь необходимо не брать во внимание жалобы других водителей о долгом ожидании перед выходом на транспортный переход.

"Безопасность государства важнее всего. И усидеть на двух стульях тут невозможно", – цитирует Гончарова РИА Новости.

Он напомнил, что заявления о возможном покушении на Крымский мост делались с самого начала специальной военной операции на Украине. По мнению Гончарова, подобных высказываний было достаточно, чтобы усилить охрану объекта.

"Для меня нонсенс, что идет огромная фура с огромным количеством взрывчатки, выходит сотрудник ДПС и просто заглядывает внутрь фуры... Ладно, сотрудник ДПС. Но как же можно было мост охранять ведомственной охраной Минтранса?" – задался вопросом ветеран "Альфы".

Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, что повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Владимир Путин заявил, что взрыв на Крымском мосту был организован и осуществлен украинскими спецслужбами. Эту версию позже подтвердили сотрудники ФСБ России, назвав организатором теракта на Крымском мосту ГУ разведки Минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.



ФСБ установила организаторов теракта на Крымском мосту

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