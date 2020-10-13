Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

16:12

"Сбербанк страхование жизни" опроверг информацию об обвинении сотрудников в насилии

происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Данные о том, что работников компании "Сбербанк страхование жизни" обвинили в изнасиловании, не соответствуют действительности. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители компании.

"Сегодня в отдельных СМИ появилась информация, дискредитирующая компанию "Сбербанк страхование жизни", ее руководство и отдельных сотрудников", – заявили в пресс-службе. Уточняется, что информация порочит деловую репутацию организации, ее руководство.

В связи с упоминанием в СМИ сотрудники уже готовят обращения в правоохранительные органы и суд, пояснили в компании.

В сентябре москвичка заявила в полицию о попытке совращения под предлогом трудоустройства. Девушка рассказала, что объявление о трудоустройстве дегустатором шоколада нашла на одном из сайтов по поиску работы.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать