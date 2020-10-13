"Сбербанк страхование жизни" опроверг информацию об обвинении сотрудников в насилии

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Данные о том, что работников компании "Сбербанк страхование жизни" обвинили в изнасиловании, не соответствуют действительности. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители компании.

"Сегодня в отдельных СМИ появилась информация, дискредитирующая компанию "Сбербанк страхование жизни", ее руководство и отдельных сотрудников", – заявили в пресс-службе. Уточняется, что информация порочит деловую репутацию организации, ее руководство.

В связи с упоминанием в СМИ сотрудники уже готовят обращения в правоохранительные органы и суд, пояснили в компании.

В сентябре москвичка заявила в полицию о попытке совращения под предлогом трудоустройства. Девушка рассказала, что объявление о трудоустройстве дегустатором шоколада нашла на одном из сайтов по поиску работы.