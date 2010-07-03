Пятеро пострадавших в ДТП в Кашире находятся в тяжелом состоянии

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Пятеро пострадавших результате ДТП в Кашире находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.

На данный момент трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще двое детей остаются в крайне тяжелом состоянии в реанимации Ступинской больницы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Полиция возбудила уголовное дело по факту аварии на 134 километре трассы М6 возле деревни Каменки. В полиции сообщили, что уже есть предварительная причина аварии. Как уточняется, виновником аварии мог стать водитель Lada Priora, который выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Solaris.

В результате аварии погибли пять человек, в том числе ребенок, еще пять человек пострадали. В ГИБДД ранее сообщали, что автомобили следовали по трассе в одном направлении.

Ранее сообщалось об аварии на Варшавском шоссе. В районе деревни Бунчиха столкнулись четыре легковушки и фура. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

