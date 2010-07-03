Число погибших из-за тайфуна в Японии выросло до 19 человек

09:58
Фото: ТАСС/FRANCK ROBICHON/EPA
Число погибших в результате тайфуна "Хагибис" в Японии выросло до 19 человек. Об этом сообщает агентство Киодо.
Отмечается, что еще 16 человек числятся пропавшими без вести и около 150 человек получили травмы различной степени. Ранее сообщалось о 18 погибших и еще 13 человек числились без вести пропавшими.
Открыта круглосуточная горячая линия по телефону +81 50 38 16 27 87. Операторы готовы ответить на английском, китайском, корейском и японском языках.
Тайфуну "Хагибис" в Японии присвоили порядковый номер 19. По силе и возможному ущербу его сравнивают с тайфуном Ида (Каногава), в результате которого погибли 1269 человек.
Тайфун движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время скорость ветра в центре составляет 41,5 метра в секунду. Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры электропередач.
Ранее россиянка Наталья Шитикова рассказала телеканалу Москва 24 о том, что сейчас происходит в Токио.
"Сейчас я не смогла дойти до магазина, потому что меня просто сносил шквальный ветер. Везде приходят предупреждения. В SMS сообщают о тех районах, которые эвакуируют, и о том, как себя вести. Я уже вижу, что на улице летают иногда предметы какие-то. Железнодорожное сообщение закрыто, аэропорты закрыты, и дороги также перекрыты", – рассказала Шитикова.
В этом году тропические циклоны 19 раз косвенно или напрямую затрагивали японский архипелаг. По прогнозам, наиболее сильно влияние стихии столичный регион испытает в ближайшие два дня. Скорость ветра может достигать 50 метров в секунду. Синоптики сравнивают "Хагибис" с тайфуном "Ида". Он пронесся по Японии в 1958 года и унес жизни свыше 1,2 тысячи человек. В этот раз прогнозируется выпадение рекордного количества осадков, ожидаются оползни и разливы рек.
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