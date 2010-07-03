Число жертв тайфуна в Японии достигло 18 человек

Фото: ТАСС/FRANCK ROBICHON/EPA

Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии возросло до 18 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что еще около 150 человек получили травмы различной степени. К настоящему моменту 13 человек числятся без вести пропавшими. В Японии продолжаются поиски, идет работа по ликвидации последствий тайфуна.

Открыта круглосуточная горячая линия по телефону +81 50 38 16 27 87. Операторы готовы ответить на английском, китайском, корейском и японском языках.

Россиянка Наталья Шитикова рассказала телеканалу Москва 24 о том, что сейчас происходит в Токио.

"Сейчас я не смогла дойти до магазина, потому что меня просто сносил шквальный ветер. Везде приходят предупреждения. В SMS сообщают о тех районах, которые эвакуируют, и о том, как себя вести. Я уже вижу, что на улице летают иногда предметы какие-то. Железнодорожное сообщение закрыто, аэропорты закрыты, и дороги также перекрыты", – рассказала Шитикова.

В этом году тропические циклоны 19 раз косвенно или напрямую затрагивали японский архипелаг. По прогнозам, наиболее сильно влияние стихии столичный регион испытает в ближайшие два дня. Скорость ветра может достигать 50 метров в секунду. Синоптики сравнивают "Хагибис" с тайфуном "Ида". Он пронесся по Японии в 1958 года и унес жизни свыше 1,2 тысячи человек. В этот раз прогнозируется выпадение рекордного количества осадков, ожидаются оползни и разливы рек.

