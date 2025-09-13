Угроза цунами для берегов Камчатки снята

Фото: ТАСС/Елена Верещака

Угроза цунами для побережья Камчатского края снята. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Камчатский центр наблюдения и предупреждения о цунами.

В ведомстве отметили, что подхода волны к населенным пунктам не было выявлено. Несмотря на это, землетрясение было вновь зафиксировано в Тихом океане у восточного побережья Камчатки. Его магнитуда составила 5,2 балла, а эпицентр находился в 124 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Очаг землетрясения залегал на глубине 40,1 километра. В пресс-службе Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН уточнили, что в некоторых районах Петропавловска-Камчатского сила подземных толчков составила до трех баллов.

Это второе ощутимое землетрясение на Камчатке за сутки. Первое произошло рано утром 13 сентября. Тогда магнитуда подземных толчков составляла 6,3 балла. На этом фоне местных жителей предупредили о возможном подходе волн цунами к побережью полуострова.

Граждан попросили не приближаться к берегу Камчатки и не отправляться туда, чтобы посмотреть на цунами. Судам, которые находятся в прибрежных водах, посоветовали уйти в океан за 50-метровую изобату, а курс держать перпендикулярно линии берега. Спасательные службы были также приведены в режим повышенной готовности.

