В Хабаровском крае завели дело после вспышки кишечной инфекции в школе

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет завел уголовное дело из-за массовой вспышки кишечной инфекции в начальной школе в Хабаровском крае. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, в школе не соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы. Следователи завели дело по статье 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил").

Как сообщает СК, с 7 по 8 сентября во время предоставления услуг по общественному питанию для детей в местной начальной школе, сотрудники не соблюдали стандарты качества продуктов питания, из-за чего не менее 21 ученика отравилось.

Ранее вспышку острой кишечной инфекции выявили в начальной школе поселка в Амурском районе Хабаровского края, пищеблок закрыли. В результате этого госпитализировали восемь детей.

За контактными детьми и персоналом школы установили наблюдение и провели дезинфекцию.

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