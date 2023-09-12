Восемь детей госпитализировали после вспышки кишечной инфекции в школе в Хабаровском крае

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Вспышку острой кишечной инфекции выявили в начальной школе поселка в Амурском районе Хабаровского края, пищеблок закрыли. В результате этого госпитализировали восемь детей, сообщает управление Роспотребнадзора по региону в своем телеграм-канале.

"Проводится эпидрасследование по случаю регистрации острой кишечной инфекции у восьми детей начальной общеобразовательной школы в поселке Эльбан Амурского района", – говорится в сообщении.

Ведомство организовало лабораторное обследование детей и персонала на кишечную группу инфекций, в результате чего было зафиксировано РНК норовируса. Роспотребнадзор также отметил, что специалисты взяли пробы продуктов питания, воды, смывов и рабочих растворов.

"Специалистами выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, способствовавшие распространению заболевания... Выданы предписания о проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий", – указало ведомство.

Кроме того, добавляется, что за контактными детьми и персоналом школы установили наблюдение и провели дезинфекцию.

Ранее стало известно, что количество граждан, отравившихся продукцией "Грин Бокс", приобретенной в доставке продуктов "Самокат" в Санкт-Петербурге, достигло 248, всем был поставлен диагноз "острая кишечная инфекция". На данный момент в стационарах пребывают 129 граждан, в том числе двое детей. У 28 пострадавших врачи выявили сальмонеллу. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эпидемиологическое расследование будет продолжаться.

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