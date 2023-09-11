11 сентября, 18:03Общество
Количество случаев отравления едой из доставки в Санкт-Петербурге выросло до 248
Фото: depositphotos/sudok1
Количество граждан, отравившихся продукцией "Грин Бокс", приобретенной в доставке продуктов "Самокат" в Санкт-Петербурге, достигло 248, всем был поставлен диагноз "острая кишечная инфекция" (ОКИ). Об этом сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.
"На 11 сентября в отделе эпидемиологии, паразитологии и дезинфектологии с группой учета и регистрации инфекционных и паразитарных заболеваний ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области" зарегистрировано 248 случаев ОКИ, в том числе у двух детей", – указано в телеграм-канале ведомства.
Отмечается, что на данный момент в стационарах пребывает 129 граждан, в том числе двое детей. У 28 пострадавших врачи выявили сальмонеллу. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что эпидемиологическое расследование будет продолжаться.
Ранее ведомство сообщало о 171 случае отравления продукцией "Грин Бокс".
Также надзорная служба выявила грубые нарушения санитарных норм в производственных помещениях компании "Грин Бокс". Сервис доставки еды "Самокат" приостановил сотрудничество с поставщиком до завершения проверок.
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