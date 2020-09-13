Сгоревший в Краснодаре жилой дом может быть самостроем – губернатор

16:00
Фото: соцсети
Сгоревший многоэтажный дом в Краснодаре может быть самостроем. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.
"По предварительным данным, сгоревший сегодня ночью дом – самострой. Сейчас устанавливаются причины возгорания. Держу ситуацию на контроле. Уже сформированы комиссии для определения ущерба", – написал Кондратьев.
Он добавил, что власти сейчас решают вопрос о компенсации пострадавшим от пожара жителям. Кондратьев уточнил, что в случае подтверждения фактов нарушения строительных норм, застройщик будет восстанавливать квартиры за свой счет.
Пожар произошел на улице Российская ночью. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности. Открытое горение ликвидировали на площади 4,4 тысячи квадратных метров.
В МЧС отмечали, что восьмиэтажный дом не газифицирован и отключен в связи с пожаром от электричества и водоснабжения. По данным министерства, в результате пожара пострадали 64 квартиры.
В связи с инцидентом региональное управление МЧС было переведено в режим чрезвычайной ситуации. Информации о пострадавших не поступало. В прокуратуре региона считают, что пожар мог произойти из-за короткого замыкания.
Эвакуированных из дома жильцов разместили в гостинице "Кавказ". Всего из дома эвакуированы порядка 300 человек. Прокуратура организовала проверку по факту пожара.
В Краснодаре проливают цокольный этаж дома, где ночью был пожар
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