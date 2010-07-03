Полицейский обманным путем выманил у предпринимателей 48 млн рублей

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Сотрудник полиции мошенническим путем похитил у предпринимателей в столице более 48 миллионов рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что сотрудник полиции ввел в заблуждении руководителей компании, которая занимается производством газировки, пообещав повлиять на следователей и арбитражный суд Москвы. В период с апреля 2018 года по февраль 2019-го полицейский обманным путем получал от предпринимателей денежные средства. Общая сумма похищенного составила 48 миллионов 657 тысяч рублей.

Речь идет о сотруднике ГУ МВД России по Московской области. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупной размере". В настоящий момент проводятся следственные действия.

В конце августа суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки. В отношении них возбуждено уголовное дело. Сотрудников уволили.

