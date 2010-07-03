Арестованы двое полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевую прокуратуру.

"Суд избрал в отношении двоих полицейских меру пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца они проведут за решеткой", – сообщили агентству.

Накануне сообщалось, что полицейских в Анапе подозревают в сексуальном насилии над волейболисткой из Московской области, которая приехала на чемпионат России. Возбуждено дело по статье о понуждении несовершеннолетней к действиям сексуального характера в отношении двух сотрудников ППС в Анапе. Региональный главк МВД заявил, что сотрудники уволены.

Решается вопрос об увольнении их руководителей. Начальник ОМВД по городу отстранен от исполнения служебных обязанностей.

В соцсетях распространилась информация о том, что в ночь на 26 августа в поселке Витязево полицейские застали во время близости на пляже девушку и молодого человека. Его отпустили, а девушку начали пугать отделом по делам несовершеннолетних и принудили ее к половому акту.

Она сообщила об этом тренеру, который вызвал полицию.

