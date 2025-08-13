Силы ПВО сбили ночью 46 беспилотников над регионами РФ и Азовским морем

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства ПВО прошедшей ночью уничтожили 46 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 15 беспилотников ликвидировали в Брянской области, 11 – в Волгоградской, 7 – в Ростовской, 5 – в Краснодарском крае, а также по 2 дрона – в Белгородской, Воронежской областях, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В Волгограде обломки одного из БПЛА упали на крышу 16-этажного жилого дома в Тракторозаводском районе города. Жильцов дома эвакуировали, никто из них не пострадал.

Кроме того, этой ночью обломки беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани. В результате произошедшего загорелась "Газель", никто из работников не пострадал. Пожар уже потушили.