Власти выплатят компенсации пострадавшим при взрыве автобуса в Воронеже

08:25
Фото: ТАСС/Кристина Бражникова
Пострадавшие при взрыве автобуса в центре Воронежа получат материальную компенсацию. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале.
"Распорядился выработать механизм оказания не только полноценной медицинской помощи пострадавшим, но и меры материальной компенсации. Ее суммы будут определены позднее", – написал он.
Гусев уточнил, что пострадавшие и их родственники получат бесплатную психологическую помощь.
Маршрутный автобус ПАЗ взорвался в центре Воронежа вечером 12 августа. По последним данным, в результате происшествия погиб один человек, пострадали 19. Всего в момент ЧП в автобусе находились 35 человек.
По факту произошедшего заведено уголовное дело. Ход расследования под личный контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.
Взрыв квалифицирован как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Национальный антитеррористический комитет отрабатывает различные версии ЧП.
Один человек погиб при взрыве в автобусе в Воронеже
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