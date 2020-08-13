СМИ сообщили о краже часов стоимостью 300 тыс евро у Смолова

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Стало известно о краже часов стоимостью 300 тысяч евро у футболиста московского "Локомотива" Федора Смолова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание El Caso.

По данным источника в полиции Барселоны, преступление случилось в одном из ночных клубов города. Смолов отдыхал в заведении с друзьями. В какой-то момент группа молодых людей украла у футболиста дорогие часы.

Уточняется, что ограбление случилось 19 июля. В этот день испанский футбольный клуб "Сельта", за который Смолов выступал на правах аренды, проводил заключительный матч чемпионата Испании с "Эспаньолом". Российский футболист не участвовал в игре.

Всего в составе "Сельты" Смолов провел 14 матчей и забил 2 гола. 28 июня мяч Смолова помог коллективу сыграть вничью с "Барселоной".

Для российского форварда забитый мяч стал вторым в составе испанской команды. Ранее Смолов забивал в ворота "Реала".

Ранее СМИ сообщали, что турецкий футбольный клуб "Фенербахче" намерен купить Федора Смолова. Отмечалось, что клуб из Стамбула уже сделал "Локомотиву" предложение по приобретению игрока.