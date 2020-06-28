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Спорт

01:41

Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Барселоной"

спорт

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский нападающий Федор Смолов стал автором одного из голов "Сельты", забитых в матче чемпионата Испании против "Барселоны".

Известно, что игра прошла в рамках 32-го тура испанского первенства. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Смолов забил свой гол на 50-й минуте игры. Еще один мяч в составе "Сельты" оформил Яго Аспас на 88-й минуте.

У "Барселоны" автором двух голов стал нападающий Луис Суарес. При этом капитан команды Лионель Месси сумел отдать 250-й голевой пас за клуб во всех турнирах.

Для Смолова забитый мяч стал вторым в составе испанской команды. Ранее российский форвард забивал в ворота "Реала".

31 мая текущего года Смолов опубликовал фото в Instagram в новом образе. Футболист предстал перед подписчиками в очках и с короткой прической.

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