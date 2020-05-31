Смолов опубликовал фото в новом образе

Фото: EPA/TASS/CHEMA MOYA

Футболист испанского клуба "Сельта" и сборной России Федор Смолов изменил свой имидж.

Так, игрок опубликовал соответствующее фото в своем Instagram. На снимке Смолов предстал перед подписчиками в очках и с короткой прической.



"Выключил режим самоизоляции", – написал Смолов под фото.

Новым образом Смолова оказался удивлен экс-футболист Роман Широков. Соответствующий комментарий он оставил под публикацией.

"Таким мы Вас еще не видели, Федор Михайлович", – написал Широков.

Ранее стало известно, что Смолов нарушил карантин, самовольно вернувшись из Испании в РФ. Сообщалось, что футболиста ожидают санкции за игнорирование режима самоизоляции