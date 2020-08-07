Турецкий "Фенербахче" намерен купить Смолова – СМИ

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" намерен купить нападающего "Локомотива" Федора Смолова. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание TRT Spor.

По информации турецкого СМИ, "Фенербахче" уже сделал "Локомотиву" конкретное предложение по приобретению игрока. При этом сумма возможного трансфера не называется.

Текущий сезон Федор Смолов проводит в испанской "Сельте". Так, 28 июня забитый мяч Смолова помог коллективу сыграть вничью с "Барселоной".

Для Смолова забитый мяч стал вторым в составе испанской команды. Ранее российский форвард забивал в ворота "Реала".

31 мая текущего года Смолов опубликовал фото в Instagram в новом образе. Футболист предстал перед подписчиками в очках и с короткой прической.