В Сан-Франциско ограбили жениха Дженнифер Лопес

20:42
20:42
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/EPA/TOM RUSSO
В Сан-Франциско ограбили жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса. У бывшего бейсболиста украли электронику и драгоценности стоимостью около 500 тысяч долларов, сообщили американские СМИ.
Как пишет San Francisco Chronicle, инцидент произошел вечером 11 августа. Злоумышленник совершил грабеж, пока Родригес в компании работников американского спортивного телеканала ESPN ужинал в ресторане. По информации издания, в полиции рассказали о краже фотоаппарата, ноутбука и различных ювелирных изделий, не уточнив имя потерпевшего и сумму ущерба.
"Я опечален тем, что забрали несколько предметов личного характера и незаменимых, имеющих сентиментальное значение вещей", – признался жених Дженнифер Лопес журналу People. Представитель Родригеса в свою очередь заверил, что стоимость украденного "сильно преувеличена".
Завершив карьеру профессионального спортсмена, Алекс Родригес стал медиаперсоной и начал вести спортивные передачи. В этом году Родригес и Дженнифер Лопес объявили о помолвке.
Ранее сообщалось, что из бутика в Париже украли украшения, подменив их шоколадными конфетами. Материальный ущерб составил 1,6 миллиона евро. Инцидент произошел в магазине на улице Сент-Оноре рядом с садом Тюильри. Женщина отложила несколько украшений, которые пообещала оплатить с помощью банковского перевода на следующий день. Спустя несколько дней сотрудники магазина, так и не дождавшись перевода, открыли шкатулки и обнаружили там сладости.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: