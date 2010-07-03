В Сан-Франциско ограбили жениха Дженнифер Лопес

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В Сан-Франциско ограбили жениха певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса. У бывшего бейсболиста украли электронику и драгоценности стоимостью около 500 тысяч долларов, сообщили американские СМИ.

Как пишет San Francisco Chronicle, инцидент произошел вечером 11 августа. Злоумышленник совершил грабеж, пока Родригес в компании работников американского спортивного телеканала ESPN ужинал в ресторане. По информации издания, в полиции рассказали о краже фотоаппарата, ноутбука и различных ювелирных изделий, не уточнив имя потерпевшего и сумму ущерба.

"Я опечален тем, что забрали несколько предметов личного характера и незаменимых, имеющих сентиментальное значение вещей", – признался жених Дженнифер Лопес журналу People. Представитель Родригеса в свою очередь заверил, что стоимость украденного "сильно преувеличена".

Завершив карьеру профессионального спортсмена, Алекс Родригес стал медиаперсоной и начал вести спортивные передачи. В этом году Родригес и Дженнифер Лопес объявили о помолвке.

Ранее сообщалось, что из бутика в Париже украли украшения, подменив их шоколадными конфетами. Материальный ущерб составил 1,6 миллиона евро. Инцидент произошел в магазине на улице Сент-Оноре рядом с садом Тюильри. Женщина отложила несколько украшений, которые пообещала оплатить с помощью банковского перевода на следующий день. Спустя несколько дней сотрудники магазина, так и не дождавшись перевода, открыли шкатулки и обнаружили там сладости.