Мужчина умер на сеансе нового фильма Тарантино в московском кинотеатре

Фото: кадр из фильма "Однажды в… Голливуде", 2019 г, реж. Квентин Тарантино

Тело мужчины нашли в кинотеатре в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

Его обнаружили в зале в Большом Овчинниковском переулке после сеанса кинофильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде". По предварительной информации, у 63-летнего уроженца Свердловской области отказало сердце. Его доставили в морг, полиция начала проверку.

Новая картина Тарантино заработала более 125 миллионов рублей за первый день проката в России и других странах СНГ. Это рекордный старт среди всех картин режиссера. Премьера киноленты в России состоялась 8 августа.

События фильма происходят в Лос-Анджелесе 1969 года. В нем рассказывается о бывшей звезде телевизионных вестернов Рике Далтоне и его дублере Клиффе Буте. Главные роли сыграли Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт, также в киноленте снялись Марго Робби, Курт Рассел, Дакота Фэннинг и Аль Пачино.