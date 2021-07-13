Очевидец рассказала о взрыве в Геленджике

Фото: пресс-служба администрации Геленджика/ТАСС

Жительница Геленджика Ольга Аданая рассказала о взрыве, произошедшем в гостинице утром 13 июля. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, она услышала жуткий звук, после чего сразу уехала с места событий. Аданая подчеркнула, что взрыв произошел около 07:50, был очень сильный хлопок, а потом грохот.

"Мы уехали сразу, я с ребенком была, было страшно. Я была в машине, ехала по параллельной улице. Был дым, но запаха я не почувствовала, так как была в машине", – рассказала женщина.

Она добавила, что само место взрыва не видела, поскольку уехала в сторону улицы Горького. После происшествия она увидела, как к месту ЧП оперативно подъехали машины полицейских с сиренами.

Утром 13 июля стало известно, что в частной четырехэтажной гостинице на улице Советской произошел взрыв. На место оперативно прибыли экстренные службы и скорая помощь. Также к гостинице отправились следователи.

В результате происшествия погиб один человек. Еще пятеро пострадали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Трое, в том числе 14-летняя девочка, – в состоянии средней степени тяжести.

По данным источника в экстренных службах, причиной взрыва бытового газа стала неисправность газового оборудования или неосторожное обращение с ним. При этом рассматриваются и другие версии.

После произошедшего из здания отеля эвакуировали 50 человек. Всего к ликвидации последствий привлекли 40 человек и 14 единиц техники.

Мэр Геленджика Алексей Богодистов подтвердил гибель одного человека. Он рассказал, что при гостинице есть небольшой магазин, в нем и произошел взрыв бытового газа. Он добавил, что ЧП произошло на цокольном этаже.