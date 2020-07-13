Крупный пожар произошел на складе в Самаре

Фото: МЧС России

Склад с лакокрасочными материалами загорелся в Самаре. Огонь распространился на площади в 2 тысячи квадратных метров, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС.

Возгорание происходит на складе, расположенном на улице Профильной, доме 6. Обрушилось 400 квадратных метров кровли.

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействованы 95 человек и 31 единица техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее пожар произошел в кабинете Института органической химии РАН на Ленинском проспекте в Москве. Горели мебель и оборудование на площади 10 квадратных метров. К настоящему моменту пожар потушен.