Обстановку на ТЭЦ-27 в Мытищах сняли с коптера

На ТЭЦ-27 в Мытищах восстановили подачу газа

На ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах восстановили подачу газа после пожара. Обстановку на месте сняли с коптера, передает телеканал Москва 24.

Перед пуском там установили запорное устройство с дистанционным управлением. Работы провели чуть более чем за сутки.

Утром 11 июля произошел пожар на участке газопровода. Из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и склад. Возгорание возникло вне территории ТЭЦ-27.

Пожару присвоили третий ранг сложности. Через несколько часов его потушили.

Пострадали 13 человек, одного из них госпитализировали. Погибла женщина. Предположительно, это вахтер, которая первой подала сигнал SOS.

СК возбудил уголовное дело. Выяснилось, что ЧП случилось из-за утечки газа. На месте происшествия работы идут круглосуточно.