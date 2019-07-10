Подозреваемый в убийстве стюардессы раскрыл свои мотивы

Фото: телеграм-канал Baza

Мужчина, которого подозревают в убийстве 23-летней стюардессы, рассказал, что толкнуло его на преступление. Видео допроса разместил "Пятый канал".

По словам подозреваемого, убийство произошло по неосторожности. Мужчина заявил, что у пары возникла ссора из-за измены.

"Была нормальная встреча, после ночи я решил посмотреть ее переписки и увидел там, соответственно, что она…", – рассказал он.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в зверском убийстве стюардессы в Москве задержали. Им оказался 25-летний житель столицы.

10 июля в отеле на территории ТиНАО обнаружили тело молодой девушки. Позже стало известно, что погибшая – 23-летняя Альбина Мухамедзянова. Девушка работала стюардессой.

По данным СМИ, тело Альбины около 7 утра 10 июля обнаружила уборщица отеля Vnukovo Village в ТиНАО, где накануне девушка вместе с неизвестным молодым человеком сняла номер. Полностью одетая, она лежала в наполненной ванне.

По словам ее подруг, у девушки было много поклонников, но молодого человека не было. Ее сестра рассказывала, что постоянно интересовалась ее личной жизнь, но она отвечала, что пока рано об этом думать.

По информации ряда telegram-каналов, подозреваемый являлся молодым человеком Альбины. Сообщается, что причиной убийства стали подозрения в изменах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Источник в правоохранительных органах рассказал Москве 24, что Альбина была одета в джинсы и кофту. А в номере, где нашли тело, также обнаружили бутылки из-под пива, на одной из них – отпечатки убитой. Кроме того, из слов собеседника Москвы 24 следует, что Альбина не сопротивлялась своему убийце.

