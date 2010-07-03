Лунев извинился за инцидент во Внукове

Фото: instagram.com/andreylunev_official

Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково, сообщает ТАСС.

"Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим", "..такое поведение с моей стороны просто неприемлемо", заявил футболист.

Отмечается, что авиакомпания изучит детали инцидента с вратарем футбольного клуба "Зенит". В настоящий момент конфликт полностью устранен.

Ранее сообщалось, в среду у Лунева произошел конфликт с представителем авиакомпании "Россия". В полицию поступило сообщение от сотрудников аэропорта Внуково о том, что возле стойки регистрации один из пассажиров нарушает порядок. Им оказался Андрей Лунев.

Сотрудники полиции доставили спортсмена в дежурную часть, где в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

