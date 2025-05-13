Жена россиянина, угнавшего яхту в США, узнала о произошедшем из новостей

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Жена россиянина Николая Вилкова, задержанного в американском штате Флорида за угон яхты, узнала об инциденте из СМИ. Об этом женщина рассказал в беседе с РИА Новости.

"Мне отправили эту новость друзья из США, где об этом писали местные новости. Со мной никто не связывался напрямую из правоохранительных органов", – отметила она.

Известие застало супругу задержанного в тот момент, когда она была в России. При этом женщина указала, что не поддерживает действия мужа. Кроме того, она находится с ним в бракоразводном процессе.

"Никогда даже не могла подумать, что он мог такое сделать", – указала она.

Женщина предположила, что ее муж мог угнать яхту из-за кризиса или стресса. Она также подчеркнула, что у мужчины имеются проблемы с работой. Раньше он занимался ремонтом, у него была открыта компания.

По ее словам, незадолго до произошедшего она вместе с ребенком вернулась в Россию.

Вилков 5 мая дважды попытался угнать водные суда во Флориде, чтобы сбежать на Багамские острова, писали ранее американские СМИ. Сначала он пытался угнать катер береговой охраны, а потом частную яхту стоимостью 2,5 миллиона долларов.

В итоге полиция смогла задержать мужчину лишь спустя час. Правоохранители оценили ущерб кораблю в 200 тысяч долларов. Россиянина поместили в тюрьму округа Мартин. Выяснилось, что он получил в США убежище в 2022 году.

