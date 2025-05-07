WPTV: в США арестовали россиянина по подозрению в угоне яхты

Фото: wptv.com

В США арестован 29-летний россиянин Николай Вилков по подозрению в угоне яхты. Об этом сообщает телеканал WPTV.

Инцидент произошел 5 мая у населенного пункта Текеста в американском штате Флорида. По версии следствия, мужчина, угнав яхту с пристани, хотел сбежать на Багамы. В результате Вилкова на протяжении часа преследовала полиция и только после этого смогла задержать.

Сейчас россиянин находится в тюрьме округа Мартин. Журналисты выяснили, что Вилков еще в 2022 году получил в США убежище. При этом ранее мужчину не арестовывали, уточнил шериф округа.

Ранее обвиняемый в вымогательстве в составе организованной группы Александр Верба был депортирован из Таиланда в Россию.

По версии следствия, в марте 2013 года на территории склада в городе Арсеньеве Приморского края мужчина вымогал от предпринимателя 6 миллионов рублей. Из-за отсутствия этой суммы потерпевший передал 2 миллиона рублей. Однако злоумышленник также смог получить от него Toyota Land Cruiser 200, КамАЗ-4310 и два трактора.

Вербе в результате удалось скрыться, поэтому его объявили в международный розыск. Но в апреле мужчину задержали из-за возможного нарушения миграционного закона Таиланда.

