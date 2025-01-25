Detik: основатель "русской деревни" Фрей задержан на Бали

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На Бали арестован основатель комплекса апартаментов PARQ Ubud, известного как "русская деревня", 53-летний немецкий бизнесмен Андре Фрей, передает портал Detik.

По словам генерального инспектора полиции Бали Даниэля Адитьяджая, бизнесмен нарушил правила землепользования. Фрейд через возглавляемую им компанию переоборудовал сельскохозяйственные земли в районе Убуда под виллы и различные туробъекты.

Правоохранители начали проверку после жалобы местных жителей на передел сельскохозяйственных земель под коммерческую деятельность. Выяснилось, что у Фрея не было необходимых разрешений.

В марте прошлого года иммиграционная служба на индонезийском острове Бали задержала гражданку РФ. Поводом для задержания стало то, что женщина не хотела платить за спа-услуги и питание в ресторанах туристической зоны, а также без разрешения залезла в одну из гостиниц и переночевали там. Кроме того, туристка агрессивно реагировала на полицейских.

