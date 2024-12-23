Jakarta Globe: россиянину грозит смертная казнь за распространение наркотиков на Бали

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Гражданину России на Бали может грозить смертная казнь за распространение наркотиков. Об этом сообщает газета Jakarta Globe.

Согласно данным газеты, россиянин был задержан вместе с вещественными доказательствами и допрошен на месте. На съемной квартире, в которой проживал мужчина, были обнаружены семь видов запрещенных веществ.

Власти Индонезии считают, что задержанный участвовал в распространении наркотиков и получал за это оплату криптовалютой. Россиянину может грозить смертная казнь или тюремное заключение на срок до 20 лет.

Ранее руководитель управления Бали по закону и правам человека Ангиат Напитупулу заявил, что число иностранцев, агрессивно ведущих себя на острове Бали, снизилось. Как он утверждает, это связано с ужесточением правил посещения Бали для туристов.

До этого сообщалось, что иммиграционная служба Денпасара на острове Бали депортировала россиянина, который получил визу для воссоединения семьи. Позже расследование показало, что гражданин РФ никогда не жил со своей индонезийской женой.

