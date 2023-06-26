Иммиграционная служба Бали депортировала гражданина России за фиктивный брак – СМИ

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Иммиграционная служба Денпасара на острове Бали депортировала гражданина России, который получил визу для воссоединения семьи, однако выяснилось, что россиянин никогда не жил со своей индонезийской супругой. Об этом сообщает издание Antara.

По информации агентства, сотрудники иммиграционной службы задержали россиянина 22 июня. Мужчина рассказал властям, что проживал в районе улицы Гаджа Мада вместе со своей женой, которая является гражданкой Индонезии.

Уже после расследования стало известно, что россиянин никогда не жил по адресу, который был прописан в его заявлении на получение визы по воссоединению семьи. Мужчина признался, что остановился в пятизвездочном отеле в районе Куты.

"Мы призываем общественность активно отслеживать и сообщать властям о различных типах нарушений или подозрениях в нарушении правил со стороны иностранцев", – сказал глава балийского регионального отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу.

Российского гражданина депортировали через международный аэропорт Денпасара. Согласно информации балийского регионального отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии, с января по июнь этого года с Бали были депортированы 158 иностранцев.

В конце мая губернатор острова Вайан Костер представил циркулярное письмо о новых порядках для иностранных туристов. По новым правилам путешественникам запрещается вход в огороженную зону священных мест, таких как храмы, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде; лазанье по священным деревьям; поведение, оскверняющее священные места и храмы и многое другое.

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