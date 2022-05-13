ФСБ РФ предотвратила теракт в торговом центре в Сочи на День Победы

12:54
Фото: ФСБ РФ
Федеральная служба безопасности задержала неонациста, готовившего теракт в Сочи на День Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ.
"Задержан гражданин России 1991 года рождения, сторонник идеологии неонацизма и массовых убийств, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на граждан в одном из торгово-развлекательных центров Сочи 9 мая этого года", – отметили в ведомстве.
Дома у мужчины обнаружили и изъяли револьвер с боеприпасами, гранату Ф-1, холодное оружие, рукописную план-схему планируемого преступления. Сам он признался, что хотел убить более 50 человек. Также он планировал перестрелять раненых.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к террористическому акту.
Накануне ФСБ РФ сообщила о задержании жителя Курской области, готовившего теракт в Курске по согласованию с украинскими спецслужбами.
По данным ФСБ, целью теракта являлась дестабилизация деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решения о прекращении спецоперации на Украине. После совершения преступления задержанный планировал уехать на Украину. Он уже дал признательные показания.
Готовивший теракт в Курске собирался бежать на Украину – ФСБ РФ
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