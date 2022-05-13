Движение ограничено на МКАД в районе Каширского шоссе из-за ДТП с фурой – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на МКАД в районе Каширского шоссе ограничено из-за аварии с участием фуры. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Агентство "Москва".

Уточняется, что авария произошла на 24 километре внутренней стороны Московской кольцевой автомобильной дороги. По предварительным данным, пострадавших нет.

Собеседник агентства отметил, что движение ограничено. На месте работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в результате опрокидывания грузовика на легковой автомобиль на внешней стороне 35-го километра МКАД. Водитель большегруза не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение.

До этого на внешней стороне 70-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. В результате аварии одна из машин перевернулась.