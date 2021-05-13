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Москва 24

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Происшествия

15:30

В Екатеринбурге следователи проверят скорую помощь после смерти мужчины с астмой

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Екатеринбурге организована проверка по факту смерти 31-летнего мужчины в помещении торговой точки. Об этом сообщает СК РФ по региону.

По предварительным данным, вечером 11 мая мужчина упал на землю на глазах нескольких очевидцев. Причиной стал приступ астмы. Свидетели вызвали скорую помощь и попытались помочь мужчине самостоятельно.

Сейчас для установления точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, в том числе необходимо установить, были ли приняты сотрудниками скорой помощи все необходимые меры.

Ранее прокуратура и СК организовали проверку после гибели женщины из-за падения дерева в Подмосковье.

Известно, что трагедия произошла в городском округе Луховицы. 79-летняя погибшая ехала на велосипеде в момент падения дерева. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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