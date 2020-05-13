Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-полицейским по делу Голунова

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Мосгорсуд 1 июня рассмотрит жалобы на продление срока ареста четырем бывшим столичным полицейским, которые обвиняются по делу журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на продление срока содержания под стражей Феофанова, Ляховца, Сергалиева и Уметбаева по делу Ивана Голунова назначено на 1 июня в 10:45 в Мосгорсуде", – сказал Бадамшин.

В конце марта Басманный суд продлил арест четверым экс-полицейским по делу Голунова. В СИЗО на два месяца, до 7 июня, отправились Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец.

Бывшему полицейскому Денису Коновалову, который также является фигурантом дела, 19 марта суд продлил домашний арест. Коновалов признал вину и дал показания на других подозреваемых.

Он рассказал следствию, что подбросить наркотики Голунову ему приказал начальник – экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец.

Журналиста Ивана Голунова задержали в центре Москвы 6 июня 2019 года. Полиция сообщила, что при досмотре у него нашли пять свертков с порошкообразным веществом, а затем наркотики обнаружили у журналиста дома. Было возбуждено уголовное дело, и Голунова поместили под домашний арест.

Произошедшее вызвало широкий общественный резонанс. Через пять дней после задержания уголовное дело в отношении журналиста прекратили, все обвинения были сняты из-за недоказанности участия Голунова в совершении преступления.

