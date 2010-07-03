Один человек погиб при столкновении двух машин на трассе в Подмосковье

Один человек погиб и один пострадал в результате аварии с участием двух автомобилей в Подмосковье. ДТП произошло утром 13 мая в Сергиево-Посадском городском округе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.
Уточняется, что две машины столкнулись на 16-м километре автодороги М-8 "Сергиев Посад − Холмогоры" в 09:24. "В результате аварии один человек погиб и один ранен", − цитирует сообщение ведомства Агентство "Москва".
Ранее в МВД РФ не исключили рост числа ДТП из-за уменьшенных дорожных знаков. В ведомстве пояснили, что новый размер знаков не включен в перечень документов по стандартизации, а потому его применение "на добровольной основе" может привести к авариям.
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