Два человека пострадали при столкновении мусоровоза и автобуса в Химках

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Автобус столкнулся с мусоровозом в подмосковных Химках. В итоге травмы получили две пассажирки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Авария произошла около 11:35 на улице Гоголя. После случившегося полицейские начали проверку.

