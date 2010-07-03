Один человек погиб в результате ДТП в ТиНАО

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Один человек погиб в результате дорожной аварии в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД.

На трассе А-107 (Московское малое кольцо) в сторону Варшавского шоссе столкнулись грузовик и два легковых автомобиля. На месте ЧП работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства ДТП.