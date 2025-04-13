Защитник ФК "Родина" Юдинцев получил черепно-мозговую травму после столкновения с игроком

Фото: телеграм-канал "ФК "Родина"

Защитник московского футбольного клуба "Родина" Георгий Юдинцев получил черепно-мозговую травму после столкновения с вратарем саратовского "Сокола" Никитой Карабашевым. Об этом сообщила пресс-служба столичного ФК.

"У Жоры черепно-мозговая травма, состояние стабильное, он в сознании, передает всем "привет" и "спасибо" за поддержку!" – говорится в сообщении.

Юдинцев и Карабашев были госпитализированы во время второго тайма на матче в Саратове. Футболисты столкнулись головами, когда боролись за мяч. Как уточняли в саратовском клубе, Карабашев находится в больнице в стабильном состоянии.

Ранее гимнастка Виктория Листунова порвала ахиллово сухожилие на тренировке. Старший тренер сборной России Валентина Родионенко рассказала, что 19-летняя Листунова выступала в простуженном состоянии в феврале на клубном чемпионате Италии, от которого не могла отказаться из-за подписанного контракта. Из-за травмы спортсменка не сможет выступить на Кубке России, который пройдет с 20 по 28 апреля в Новосибирске.