Bild: два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на севере ФРГ

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В результате крушения небольшого самолета в немецком городе Зальцгиттер скончались два человека, передает газета Bild.

По информации издания, судно рухнуло между двумя цехами на территории сталелитейной компании Salzgitter AG. На месте инцидента возник пожар, сейчас там работают сотрудники пожарной службы.

Предварительно, погибли пилот и второй пилот самолета. Причины катастрофы в данный момент неизвестны.

Ранее легкомоторный самолет Mitsubishi MU-2B потерпел крушение в американском штате Нью-Йорк. Инцидент произошел в поле, недалеко от города Копейк. На борту самолета находились шесть человек. В результате трагедии погиб как минимум один человек.

До этого самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта Бока-Ратон, расположенного в американском штате Флорида. Ближайшие к месту ЧП улицы пришлось перекрыть.