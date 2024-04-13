Число людей в ПВР Курганской области уменьшилось до 769

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

В пунктах временного размещения в Курганской области количество людей сократилось более чем на 100 человек за сутки. Их число составило 769 на вечер 13 апреля, пишут в ТАСС со ссылкой на пресс-службе губернатора региона.

Как отмечается, людей в ПВР стало меньше из-за того, что вода частично ушла из населенных пунктов Звериноголовского, Целинного и Притобольного округов.

Уточняется, что в скором времени количество эвакуировавшихся возрастет. Сейчас проходит превентивная эвакуация в селах Межборное, Утятское, Нагорское, поскольку вода уже заходит там на улицы.

В Курганской области введен режим ЧС областного масштаба. По данным на 13 апреля в регионе подтоплены 269 жилых домов и 409 приусадебных участка, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог.