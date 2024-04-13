МЧС предупредило об угрозе затопления нижней части Южно-Сахалинска с 14 апреля

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С 14 апреля на реках южных районов Сахалина, в частности, в реке Сусуя, прогнозируются подъемы уровней воды, а также выходы воды на пойму. Ожидается затопление дорог, сельхозугодий и отдельных хозобъектов нижней части Южно-Сахалинска. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС РФ по региону.

Ведомство порекомендовало жителям, проживающим в низкопойменных районах, на период действия экстренного предупреждения подготовиться к возможному затоплению, иметь необходимый запас еды и воды, отложить выезды на рыбалку и охоту, а также своевременно обращаться в дежурные службы при необходимости.

Ранее сообщалось, что вода подтопила еще 800 домов и 1,8 тысячи приусадебных участков в Оренбурге за сутки. Вместе с тем по состоянию на утро 13 апреля в реке Урал наблюдается стабилизация уровня воды.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что ситуация с паводками остается в центре внимания Владимира Путина. По словам Пескова, президенту регулярно докладывают об обстановке в пострадавших от половодья регионах РФ, невзирая на время.