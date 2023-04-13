Пассажирка мотоцикла погибла в ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

ДТП с участием мотоцикла и легковушки произошло на северо-востоке столицы, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Ночью на улице Грекова водитель мотоцикла столкнулся с автомобилем Lada, после чего наехал на металлическую стойку дорожного знака. В результате погибла 19-летняя девушка, которая была пассажиром мотоцикла. Она скончалась на месте.

Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика, который затем наехал на человека. Авария произошла на внутренней стороне 32-го километра МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе.

До этого сообщалось, что ДТП с участием автомобиля ВАЗ, грузовика и еще одной машины произошло на 315-м километре автодороги А-108 Московского большого кольца.

По данным МВД, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, где случилось столкновение с грузовиком, который ударил третью машину.

Автомобиль врезался в "Газель" на внутренней стороне 32-го километра МКАД

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