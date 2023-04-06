Пассажирка такси погибла в результате аварии на Волгоградском проспекте

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

ДТП с участием автомобиля каршеринга и такси произошло на Волгоградском проспекте в ночь на 6 апреля, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

26-летний водитель каршерингового автомобиля выехал на встречную полосу в районе путепровода Текстильщики-1 и столкнулся с такси. В результате аварии скончалась 23-летняя пассажирка такси. Виновник аварии и 59-летний водитель такси пострадали, их доставили в больницу

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП, чтобы привлечь виновного к уголовной ответственности. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла дело на контроль.

Ранее в столичном Дептрансе сообщили, что на 39-м километре МКАД грузовик въехал в разделительное ограждение. В экстренных службах уточнили, что водитель грузовика погиб в результате аварии.



Авария с участием двух автомобилей произошла на 30-м километре МКАД

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