Легковушка врезалась в грузовик, который затем наехал на человека в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Легковой автомобиль врезался в заднюю часть грузовика, который затем наехал на человека. Авария произошла на внутренней стороне 32-го километра МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе.

На территории происшествия работают оперативные службы Москвы.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", – передает телеграм-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием автомобиля ВАЗ, грузовика и еще одной машины произошло на 315-м километре автодороги А-108 Московского большого кольца.

По данным МВД, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, где случилось столкновение с грузовиком, который ударил третью машину.

Автомобиль врезался в "Газель" на внутренней стороне 32-го километра МКАД

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