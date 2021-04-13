Сотрудники центрального аппарата МЧС выдвинулась на место пожара в "Невской мануфактуре"

06:55
Фото: Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу
Оперативная группа сотрудников центрального аппарата МЧС выдвинулась на место пожара в "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что поручение об отправке группы дал министр МЧС Евгений Зиничев.
"Оперативная группа <...> выехала для оказания оранизационно-методической и практической помощи ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу", - пояснили в МЧС.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" произошел в понедельник, 12 апреля. Площадь возгорания достигала 10 тысяч квадратных метров. Пожару был присвоен максимальный уровень опасности.
В процессе тушения огонь унес жизнь одного из пожарных. Еще три спасателя пострадали.
Уголовное дело по факту возгорания было передано в центральный аппарат Следственного комитета. В качестве предварительной причины пожара в экстренных службах назвали короткое замыкание.
По последним данным, пожар удалось локализовать на площади 10 тысяч квадратных метров. Тушение огня продолжается.
Пожар в "Невской мануфактуре" локализован
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